Gerard heeft het eerste kievietsei van Brabant gevonden

Gerard van den Heuvel heeft dinsdag in Venhorst het allereerste kievietsei van Brabant gevonden. Op zijn eigen land liep hij een aantal keer te zoeken, maar nu was het raak.

“Toen ik eerder voorbijreed, zag ik al een kieviet in de weide. Vandaag ging ik weer met goede hoop kijken. Hij zat flink goed verstopt tussen het gras, maar na even zoeken zag ik hem gelukkig”, zegt de vinder. Gerard is boer en vrijwilliger bij Weidevogelgroep Boekhorst. Hij is al jaren betrokken bij de bescherming van vogels en de eieren.

Twee jaar geleden heeft hij ook kievietseieren gevonden. Toen waren het er zelfs vier. “Nu is het er maar eentje, maar wel echt een prachtexemplaar”, vertelt hij. De boer denkt dat het ei zeker wordt uitgebroed.

Dat het ei rond deze tijd wordt gevonden, is niet gek. “De kieviet vogels zijn heel weersgevoelig”, zegt Fien Oost van Brabants Landschap. Ze vertelt dat het eerste kievietsei van Brabant vorig jaar bijvoorbeeld 11 maart was gevonden.

Het eerste kievietsei van Nederland werd al eerder gevonden: op 9 maart in Overijssel. Volgens Oost is het belangrijk om de weidevogels in Nederland te beschermen, ook in Brabant. Het gaat namelijk volgens haar steeds slechter met deze vogelsoort. Dit komt onder andere door werkzaamheden op een akkerland als ploegen of inzaaien in het voorjaar.