Eerste kievitsei gevonden en weer lag het in Sint-Oedenrode

Het complete nest (foto: Jochem Sloothaak/Brabants Landschap). vergroot

Hij maakte zich al bijna ongerust, Jochem Sloothaak van het Brabants Landschap. Deze ochtend nog kreeg hij van collega’s de vraag waar-ie bleef, het eerste kievitsei van 2021 in Brabant. Nou, de natuurvrienden zijn op hun wenken bediend. Deze dinsdagmiddag kreeg Sloothaak namelijk een telefoontje uit, natuurlijk, Sint-Oedenrode. Niet voor het eerst namelijk is hier het eerste kievitsei gevonden.

“Vrijwilligers van het Brabants Landschap troffen het aan in een akker met maïsstoppels aan de Schijndelse Heide. Op een stuk grond van André Boekhorst, een boer die het goed voor heeft met weidevogels en de natuur”, kraait Sloothaak van plezier.

De trotse melkveehouder André Boekhorst (foto: Jochem Sloothaak/Brabants Landschap). vergroot

De medewerker van het Brabants Landschap heeft zelf gecontroleerd of het eerste kievitsei aan alle voorwaarden voldeed. Dat was het geval en dus gingen de felicitaties naar Johan Minneboo, Wilbert Heisterkamp en Agnes van Aarle. Deze buren trekken er wel vaker samen op uit, door de natuur. Maar met zijn drieën een kievitsei zoeken en vinden, dat was er niet eerder van gekomen. Ze wisten waar ze het nest moesten zoeken en ze waren laaiend enthousiast en zo trots als een pauw toen het gevonden werd.

"Uiteraard zijn we heel blij. Maar ook voor de vogels, want die kunnen we hiermee redden. We gaan het nest namelijk markeren en dan kan de boer er rekening mee houden. We hebben al zo weinig vogels", vertelt Minneboo.

De drie vinders, van links naar rechts: Agnes van Aarle, Johan Minneboo en Wilbert Heisterkamp (foto: Jochem Sloothaak/Brabants Landschap). vergroot

'Gebieden in 'Rooi' warmen eerder op'

Dat de primeur weer in ‘Rooi’ kon worden genoteerd, is bijna geen toeval. Ook twee jaar geleden, in 2016 en in 2014 kon hier de vlag uit na de vondst van een kievitsei. “Ik denk dat het komt, omdat de gebieden waar kieviten zich nestelen wat hoger liggen. Ook speelt mee, dat het vaak zanderige gronden zijn die sneller opwarmen”, vertelt Sloothaak.

Juist die temperatuur leek tot een grotere vertraging van de zoektocht te gaan leiden, want eerder op de dag zei de natuurbeschermer nog dat de afgelopen koude nachten een nadelige invloed zou kunnen hebben voor het leggen van het kievitsei.

Landelijke primeur voor Utrecht

Brabant was in tegenstelling tot vijf jaar geleden niet de provincie waar landelijk het allereerst kievitsei van het nieuwe broedseizoen is ontdekt. Dat is Utrecht, want het eerste kievitsei van 2021 werd vorige week vrijdag al gevonden op een graslandperceel in polder Groot Mijdrecht in het Utrechtse Wilnis. Natuurorganisatie LandschappenNL en Landschap Erfgoed Utrecht stelden vast dat het om een kakelvers ei ging.

De vondst van het eerste kievitsei is de start van het weidevogelseizoen. Vorig jaar begon het seizoen net iets eerder, want toen troffen vogelwachters al een eerste ei aan op 2 maart in het Gelderse Bruchem. Eén van de vroegste vondsten in Brabant was op 6 maart 2019 in, jawel, Sint-Oedenrde.

Vroeger was het traditie om het op te rapen en aan te bieden aan het provinciebestuur, maar dit is allang verboden.

Bescherming weidevogels hard nodig

Gewoonlijk begint het broedseizoen van weidevogels rond half maart. Nederland telt duizenden vrijwillige vogelbeschermers. Velen van hen trekken tot half juni het land in om samen met boeren en terreinbeheerders naar nesten van weidevogels te zoeken en die te beschermen tegen werkzaamheden op het land. Op die manier worden nesten van kieviten, grutto's, tureluurs, scholeksters en wulpen behouden.

Dit is volgens natuurbeschermers noodzakelijk, want het gaat al jaren niet goed met de weidevogels. Sinds 1900 zijn hun populaties met gemiddeld 85 procent gekelderd.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.