Dubbele ramkraak op elektronicazaken Breda: 5 mannen aangehouden

Ravage na dubbele ramkraak op elektronicazaken in Breda

De politie heeft dinsdagochtend vijf mannen aangehouden voor de dubbele ramkraak op twee elektronicazaken in Breda. Het gaat om vijf Roemenen van 22 tot 37 jaar oud. Het vijftal is aangehouden in Duiven in Gelderland. De verdachten zitten nog vast in het cellencomplex van het politiebureau en worden verhoord.