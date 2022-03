Danny is klaar voor Formule 1-seizoen: 'Schaalmodellen niet aan te slepen'

Danny de Heer, eigenaar van de enige Brabantse Formule 1-winkel in Rijsbergen, is klaar voor het nieuwe seizoen dat komend weekend begint. “Ik ben heel blij. Deze winterstop heeft al te lang geduurd.” Zijn specialiteit is hoogwaardige schaalmodellen die hij in eigen beheer uitbrengt. Het vorig seizoen, waarin Verstappen wereldkampioen werd was voor Danny heel bijzonder. “Het was alsof ik de loterij had gewonnen. We zijn bedolven onder de bestellingen.”

Danny heeft weer heel drukke maanden voor de boeg. "We worden nu al bedolven met vragen wanneer de nieuwe modellen uitkomen, terwijl we nog bezig zijn om de schaalmodellen van vorig jaar uit te leveren", vertelt hij. "De levering loopt altijd achter op het lopende seizoen. De modellen van 2022 zijn in september pas leverbaar."

De schaalmodellen die Danny's bedrijf verkoopt, zijn vooral legendarische Max Verstappen-momenten. "Na de gewonnen race in Monaco vorig jaar ging hij op de wagen staan juichen, dat moment heb ik toen als model laten maken en is helaas uitverkocht."

Danny begon in 2004 een winkeltje in Breda. "Later zijn we naar Rijsbergen verhuisd en is het bedrijf goed gaan lopen, zeker met de successen van Max Verstappen. Hoewel we een fysieke winkel zijn en voorlopig blijven, is het wel meer en meer een webshop geworden."

Een enorme hoeveelheid papieren op de grond met daarop evenveel doosjes, autootjes en dvd's verraden dat er heel veel, online wordt besteld.

"De echte fans bestellen veel op voorhand. Mensen schrijven massaal in voor deze pre-orders. Dat zijn onze modellen die nog uitgeleverd gaan worden. Die mensen zijn ons kapitaal, ze vertrouwen erop dat we nakomen wat we beloven. Dat vertrouwen hebben we de afgelopen 18 jaar opgebouwd."