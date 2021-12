Formule 1-winkeleigenaar Danny wil iconisch moment vereeuwigen

Tien minuten na de winst van Max Verstappen stond Danny de Heer alweer in zijn Formule 1-winkel in Rijsbergen. Hij vroeg meteen een model aan van wat hij het meest iconische moment na de race van zondag vond: Max nam een moment om bij zijn achterwiel de winst tot hem door te laten dringen.

Het wordt een drukke avond voor Danny. Vlak nadat Verstappen over de finish was gekomen, stroomden de bestellingen binnen. "Nu ineens. Ik snap dat niet zo goed. Als je fan bent, wil je toch niet pas een model als hij wereldkampioen is?"

Op het model dat Danny wil hebben, moet hij nog even wachten. Hoewel hij het meteen na de race aanvroeg, moeten er nog wel wat stappen ondernomen worden. Zo moet de fabrikant onder andere toestemming hebben van Red Bull en dat duurt zo een paar weken. Daarnaast moet het technisch mogelijk zijn om dit model te maken.

Avond doorwerken

Ondertussen krijgt Danny nog steeds meer bestellingen binnen. Zijn klanten willen zeker zijn van een exemplaar en dus wordt het voor Danny nog een lange werkdag. "Dat wordt een avondje doorwerken."