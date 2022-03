'90 minuten met het mes tussen de tanden', Hoflands plan voor Willem II

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Willem II supporters over Kevin Hofland

De kop is eraf voor Kevin Hofland. Dinsdag stond hij voor het eerst als hoofdtrainer voor de spelersgroep van Willem II. Zijn doel met de Tilburgse club is voor iedereen duidelijk: “Handhaving in de Eredivisie.”

Luuk van Grinsven Geschreven door

Vorig seizoen flikte Zeljko Petrovic dat kunstje met de Tricolores. Veel fans zagen daarom Petrovic graag terugkomen om de club te redden. Het werd Kevin Hofland, ook omdat Petrovic in Qatar aan de slag is. Hofland bood zichzelf aan om de club te komen helpen: "Vorige week heb ik gesolliciteerd. Zaterdag hebben we gebeld, zondag en maandag zaten we samen om de tafel en dinsdag sta ik hier. Zo snel is alles gegaan", vertelt de 42-jarige ex-verdediger. "Er is te weinig tijd om de manier van voetballen nog te gaan veranderen", zegt Hofland na zijn eerste training, waar hij opvallend veel 1-op-1 sprak met zijn spelers. "Ik besprak vooral mijn verwachtingen van de spelers en ik hoorde wat zij van mij verwachten als trainer."

''90 minuten lang spelen met het mes tussen de tanden.’’

Willem II is bezig aan een dramatische reeks en degradatie dreigt. Wat kan Hofland dan veranderen? "De wíl om te winnen. Dat is het belangrijkst. 90 minuten lang spelen met het mes tussen de tanden." Dat is kenmerkend aan de speelstijl van de oud-verdediger zelf. "Het liefst zie ik natuurlijk mooi voetbal. Maar we moeten realistisch zijn en soms moet je dan maar eens een lange bal spelen." Met nog een aantal lastige wedstrijden wordt het een zware klus voor de Limburger. Hoewel veel fans het beste hopen, maar niet optimistisch zijn, is Hofland dat logischerwijs wel.

''We hebben ook wat geluk nodig, maar dat moeten we afdwingen door kei- en keihard te werken.''