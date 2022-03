Saharastof zorgt voor prachtige plaatjes boven Brabant

Roodkleurende zonsopkomst (foto: Ben Saanen) Saharazandzonnetje (foto: Erik van Asten) Fletse zon door Saharstof (foto: Ab Donker) Roodoranje lucht door Saharastof (foto: Ben Saanen) Lichtgekleurde zonsopkomst in de Buurmalsen (foto: Ab Donker) Volgende Vorige 1/5 Roodkleurende zonsopkomst (foto: Ben Saanen)

Saharastof dat wordt aangevoerd doordat er een flinke wind boven de woestijn waait, zorgde woensdagochtend voor mooie plaatjes in Brabant. Later op de middag zal het stof uit het noordwesten van Afrika dat via Spanje en Frankrijk onze kant op komt, ook voor bewolking zorgen. Dat zegt weervrouw Diana Woei van Weerplaza.

Rik Claessen Geschreven door