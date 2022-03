Man valt meters naar beneden na klap in zijn gezicht: 2,5 jaar celstraf

Het Paleis van Justitie in Den Bosch (foto: archief).

Een 41-jarige man uit Litouwen moet tweeënhalf jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch woensdag. Afgelopen november sloeg hij in Den Bosch een man, die op de Kademuur aan de Buitenhaven zat. Het slachtoffer viel daardoor achterover en belandde vijf meter lager op de grond.

Sven de Laet Geschreven door