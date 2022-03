Marloes Keetels verlangt naar een gewoon leven en stopt met tophockey

Hockeyster Marloes Keetels gaat na het WK in de zomer haar hockeyloopbaan beëindigen. De 28-jarige Keetels werd met Den Bosch negen keer kampioen. Ze speelde 169 interlands voor Oranje en won afgelopen zomer met het Nederlands team de gouden plak op de Olympische Spelen in Tokio.

Marloes Keetels stopt omdat ze merkte dat ze weinig tijd heeft voor haar persoonlijke leven: ‘’Ik zie ertegen op om me nog eens twee jaar lang te binden aan tophockey. Het begint me tegen te staan om er alles voor laten", aldus de hockeyster van Den Bosch.

Keetels kende grote successen in haar carrière. De middenvelder uit Schijndel, die haar hele loopbaan voor Den Bosch speelde, won negen landstitels. Met Den Bosch won ze ook nog eens zes keer de Europa Cup. Ze debuteerde in 2013 voor het Nederlands team en werd een vaste kracht. Zo won ze twee wereldbekers, drie Europese titels en olympisch zilver (2016) en goud (2021).

"Het spelletje is en blijft geweldig, maar er nog eens twee jaar alles voor laten? Die gedachte begon steeds meer te wringen," vertelt Keetels.

Het WK hockey is in juli en wordt gespeeld in Spanje en Amstelveen.

