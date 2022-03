Lidewij Welten wil bij Kampong 'een betere versie van zichzelf' worden

Ze beseft dat ze heel veel mensen, veel hockeyfans heeft geschokt, maar het is een weloverwogen keus van Lidewij Welten om over te stappen van koploper Den Bosch naar middenmoter Kampong. “Het zal wel gek zijn, de eerste keer in een andere kleedkamer.”

“Nadat ik het mijn team had verteld en andere mensen, drong het tot me door dat het allemaal spannend maar ook best gek is wat ik over me heb afgeroepen. Toen was er ook geen weg meer terug”, zo vertelde Welten zondag in de Zuidtribune, het sportprogramma op Omroep Brabant Radio.

“Ik wil gewoon een betere versie van mezelf worden”, legde de geboren Eindhovense uit. “Ik was een beetje in een cruise-controlstand terecht gekomen. Ik ben er aan toe om élke week een finale te spelen. Bij Den Bosch is dat eigenlijk alleen in de play-offs het geval.”

Maar waarom dan Kampong, een club in Utrecht? Tilburg of Oranje Rood had toch ook gekund, of een club in het buitenland, zoals haar voormalig ploeggenote Maartje Paumen jaren geleden deed. “Aanvankelijk wist ik echt nog niet waarvoor ik zou gaan spelen, al wilde ik per se in de hoofdklasse blijven uitkomen. Maar welke club, welk team, dat ben ik pas gaan overdenken toen mijn besluit bekend was geworden. Daarna is het heel snel gegaan en kreeg ik een telefoontje van Kampong. Een hele mooie club, met een grote achterban. Ik ben ook een clubmens, had er dus meteen een goed gevoel bij. Ik hoop volgend seizoen en anders het seizoen erna met Kampong de play-offs te halen.”