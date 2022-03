Co (25) is verstandelijk beperkt en legt vandaag de kiezers in de watten

1/1 Co (25) is verstandelijke beperkt en legt de kiezers in de watten

In dorpshuis Siemburg in Kruisland worden kiezers extra in de watten gelegd. Gastheer Co Delrue (25) heeft een verstandelijke beperking en draait woensdag volwaardig mee op het stembureau. Hij zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt en dat de stemmers tevreden het stemlokaal verlaten.

Co helpt een oudere vrouw die wat moeilijk ter been is op weg naar het stemhokje. Weer even later staat hij achter de bar om drankjes in te schenken voor zijn collega’s. Het is dan ook niet verwonderlijk dat iedereen met hem wegloopt. “Hij doet het super. Co is klantvriendelijk, attent en hij legt ook alles goed uit aan de mensen”, zegt voorzitter Jodi Jansen van het stembureau trots.

Co woont semi-zelfstandig bij woonzorginstelling SDW. Hij was vorig jaar een van de hoofdrolspelers in de Omroep Brabant-serie ‘Wat kan je wel?’ Ook woensdag wordt Co gevolgd door een camera. Dit keer van mede-cliënt Carola die alle SDW’ers die in een stembureau meedraaien, vastlegt voor haar vlog. “Ik voel mij een echte reporter”, zegt ze zelfverzekerd.