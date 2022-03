Bekijk hier de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen

De stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn gesloten en de stemmen zijn geteld. Alle uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn hier te zien.

In onderstaande kaart zie je de uitslag per gemeente. Je kunt ook vergelijken met de verkiezingsuitslag van 2018.

In Brabant is gestemd in 51 gemeentes. Er is niet gestemd in de gemeenten Boxtel, Vught, Oisterwijk, Maashorst en Land van Cuijk. In deze gemeentes zijn recentelijk herindelingsverkiezingen geweest.

Voor ons liveblog voor alle updates over de verkiezingen.