Brabant kiest: bijna overal lage opkomst• GroenLinks grootste in Eindhoven

01.27

GroenLinks is met 9 zetels de grootste partij in Eindhoven geworden. De partij heeft stuivertje gewisseld met de VVD, die in 2018 nipt van GroenLinks won. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag na het tellen van 95 procent van de stemmen. De gemeente Eindhoven meldt dat ze donderdagavond met een definitieve uitslag komt.

De VVD heeft bij de raadsverkiezingen 11,5 procent van de stemmen behaald, in 2018 was dat 14,8 procent. GroenLinks heeft 18,2 procent van de Eindhovense kiezers achter zich gekregen, tegen 14,5 procent in 2018.

De drie nieuwkomers - Volt, Forum voor Democratie en Partij voor de Dieren - hebben samen 5 zetels behaald. Volt en de Partij voor de Dieren komen elk met 2 zetels in de raad. Forum voor Democratie heeft 1 van de 45 raadszetels in Eindhoven behaald.

De ChristenUnie verdwijnt uit de Eindhovense raad. Het CDA wint licht. D66, SP, PvdA incasseren verlies. De Lijst Pim Fortuijn ziet 1 van haar huidige 2 zetels verdampen. De opkomst was met 41,6 procent lager dan in 2018. Toen bracht 46,4 procent van de kiezers zijn stem uit.