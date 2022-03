Bijna overal fors lagere opkomst, Helmond weer het laagste

Helmond heeft wederom laag gescoord als het gaat om de opkomstcijfers voor de gemeenteraadsverkiezingen: 39,3 procent. Ook in andere gemeenten zijn er minder mensen naar de stembus gegaan.

Helmond had vier jaar geleden met 42 procent de laagste opkomst van het hele land en ook nu zijn de inwoners niet warm gelopen voor de verkiezingen.

Tilburg had de stemmen al vroeg geteld, maar er waren dan ook niet zoveel mensen komen opdagen. Ook daar zorgden de cijfers voor teleurgestelde gezichten op de uitslagenavond. Historisch gezien scoort de arbeidersstad nooit hoge ogen als het gaat om het aantal inwoners dat daadwerkelijk komt stemmen, maar dit keer is het echt laag: 40,1 procent. Vorige keer in 2018 was de opkomst 45 procent in Tilburg. Tegen de verwachting in is het dit jaar dus nog minder geworden.

Verder is bekendgemaakt dat Hans Smolders, de grote winnaar van vier jaar geleden, waarschijnlijk moet inleveren. Over de eerste twee stemdagen is hij van 22 naar 13% van het totale aantal stemmen gegaan. Grote winnaar in Tilburg lijkt Esmah Lahlah van GroenLinks te worden. Die partij gaat voorlopig van 13% naar 21%, maar nog niet alle stemmen zijn geteld.

Tilburg en Helmond zijn niet de enige gemeenten waar de opkomst teleurstellend is. Ook in Den Bosch (48 procent) en Rucphen (42 procent) worden ze niet vrolijk van de cijfers. In Eindhoven is het percentage gedaald naar 41,8 terwijl het vier jaar geleden nog 46,4 was.

Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr van Rucphen vindt het ontzettend jammer dat er bijna door 10 procent minder mensen is gestemd dit keer. "Het is altijd jammer, maar we zullen het ermee moeten doen. We hebben nooit uitgeblonken in hoge opkomstpercentages, maar het blijft een uitdaging voor de verkiezingen over vier jaar." Ze denkt niet dat eventuele thema's in de gemeente niet leven bij de bevolking. "Misschien denken ze wel, het gaat hier perfect, ik hoef niet te stemmen. Het is multi-interpretabel", aldus de burgemeester.

Uitzondering in deze rij is de gemeente Halderberge. Daar is de opkomst 54,5 procent.

