Volg hier de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen

De stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen sluiten woensdagavond om negen uur. Vanaf dat moment gaat het tellen van de stemmen beginnen. Alle uitslagen zijn hier in de loop van de avond en nacht te zien.

In Brabant is gestemd in 51 gemeentes. Er is niet gestemd in de gemeenten Boxtel, Vught, Oisterwijk, Maashorst en Land van Cuijk. In deze gemeentes zijn recentelijk herindelingsverkiezingen geweest.

