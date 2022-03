GroenLinks grootste in Eindhoven, zetels voor nieuwkomers Volt, PvdD, FvD

GroenLinks en de nieuwkomers Volt, Partij voor de Dieren (PvdD) en Forum voor Democratie (FvD) zijn de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven. VVD verliest fors. Het opkomstpercentage in Eindhoven viel tegen: 41,8 procent van de stemgerechtigden ging naar de stembus (was in 2018: 46,4 procent).

GroenLinks wordt waarschijnlijk met negen zetels de grootste partij (was 7 zetels). VVD, vier jaar geleden nog de grootste, zakt terug van 7 naar waarschijnlijk 6 zetels. CDA komt op gelijke hoogte.

Zetels voor nieuwe drie nieuwe partijen

Het leverde flink gejuich op aan de GroenLinkstafel. Fractievoorzitter Rik Thijs is dolblij: "Ongelooflijk. Eindhoven kiest voor het eerst massaal voor een klimaatpartij. Ik had dit niet durven dromen."

Ook reden tot feest voor de nieuwkomers Volt, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie. De partijen komen waarschijnlijk respectievelijk met twee, twee en één zetel in de nieuwe raad.

'Kwamen met niets, gaan met twee zetels weg'

Volt-lijsttrekker Jacco Rubenkamp claimde de grootste winst: "Er is geen één partij die met 5,3 procent is gestegen, dus wíj zijn de grote winnaar in Eindhoven."

Ook veel vreugde bij de Partij voor de Dieren. "We kwamen met niets, en gaan weg met twee zetels. We zijn superblij", vertelde lijsttrekker Virginia Jonkers. Forum voor Democratie was als enige partij niet aanwezig bij de uitslagenavond.

95 procent van de stemmen geteld

Om elf uur gaf de gemeente Eindhoven een laatste voorlopige uitslag. Op dat moment was 95% van de stemmen geteld:

Groen Links: 9 zetels (was 7)

CDA: 6 zetels (blijft gelijk)

VVD: 6 zetels (was 7)

PvdA: 5 zetels (was 6)

D66: 5 zetels (was 6)

SP: 3 zetels (was 4)

Ouderen Appel: 3 zetels (was 2)

Volt: 2 zetels (nieuw)

PvdD: 2 zetels (nieuw)

LPF: 1 zetel (was 2)

50Plus: 1 zetel (was 2)

DENK: 1 zetel (blijft gelijk)

FvD: 1 zetel (nieuw)

CU: 0 zetels (was 1)

Piraten partij: 0 zetels (was 0)

Feest Partij: 0 zetels (nieuw)

Gewoon Eindhoven: 0 zetels (nieuw)

Oude coalitie behoudt meerderheid

Eindhoven heeft 45 raadszetels te verdelen. Er deden in totaal 17 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Voor zes partijen was het de eerste keer.

De oude coalitie bestaat uit VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Zij behouden volgens de voorlopige telling in de nieuwe raad de meerderheid: 26 zetels.