112-nieuws: boete voor afvaldumpers • vijf aanhoudingen bij drugslab

09.58

Er worden steeds meer accu's van elektrische fietsen gestolen in Eindhoven. Dat laat een wijkagent weten via Instagram. Met name in de wijk Achtse Barrier en rondom winkelcentrum Woensel is het vaak raak. In de post deelt de wijkagent ook tips om diefstal te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een extra slot voor de accu.