Twee supermarkten tegelijkertijd overvallen in Roosendaal

Dinsdagavond zijn zo goed als gelijktijdig een filiaal van de Aldi en een filliaal van de Jumbo overvallen in Roosendaal. De daders zijn op de vlucht geslagen en worden op dit moment in de omgeving gezocht door de politie. Deze maand werd er al twee keer eerder een supermarkt in Roosendaal overvallen.

Eerst, rond tien over half acht, werd een Aldi aan de Philipslaan overvallen door een man met een mes. Hij vluchtte na de overval te voet. Het is onduidelijk of hij iets heeft buitgemaakt. Een kwartier later was het raak in een Jumbo-supermarkt aan de Lindenburg. Het ging daar om twee jongemannen die eveneens dreigden met een mes. Er raakte niemand gewond. Het duo is met de buit gevlucht.

Signalementen

De politie is een klopjacht gestart en heeft signalementen verspreid. Volgens de politie wordt onderzocht of de overvallen met elkaar te maken hebben. In het geval van de Aldi-overvaller gaat het om een man met een baard en opgeschoren zwart haar. Hij droeg een zwarte jas en had een plastic tasje bij zich. De overvallers op de Jumbo-supermarkt betreft twee mannen die worden geschat tussen de 18 en 20 jaar oud. Een van hen droeg een witte pet. Beide droegen zwarte kleding. Eerdere overvallen

Eerder deze maand zijn opvallend genoeg ook een Albert Heijn-filiaal en Plus-supermarkt overvallen in Roosendaal. Daarmee zijn er in ruim twee weken tijd al vier supermarkten overvallen in de stad. Het is nog onduidelijk of er een connectie is. LEES OOK: Gewapende overval op supermarkt Roosendaal, twee daders op de vlucht