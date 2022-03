112-nieuws: ongeluk met twee vrachtwagens • brand beschadigt auto

16.42

Op de A16 van Antwerpen richting Breda is bij knooppunt Galder een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Volgens een 112-correspondent is een van de chauffeurs in de ambulance gecontroleerd. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet duidelijk.

De weg is korte tijd dicht geweest, verkeer moest over de vluchtstrook. Om kwart voor vijf was alleen de linkerrijstrook nog dicht. Er staat bijna anderhalf uur vertraging. Verkeer vanuit Antwerpen kan omrijden via Bergen op Zoom over de A4 en de A58.