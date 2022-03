112-nieuws: vijf aanhoudingen bij vermoedelijke drugslab • man valt op hek

Man valt op hek en raakt gewond.

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven.

00.12 – Vijf mensen opgepakt bij huis in Odiliapeel, vermoedelijk drugslab in huis

Vijf mensen zijn woensdagavond aangehouden in een huis aan de Peelweg in Odiliapeel. Het huis werd rond middernacht omsingeld door de politie omdat zij het vermoeden had dat er een drugslaboratorium zou zijn. De brandweer heeft metingen gedaan rond het huis zodat de politie vervolgens veilig naar binnen kon. Het is nog niet duidelijk of er ook daadwerkelijk een drugslab is aangetroffen.

03.09 – Man valt ongelukkig op spits hek, gewond aan borst Een avondje stappen kreeg woensdagnacht een heel bijzondere wending voor een man in Helmond. Hij raakte gewond nadat hij over een hek wilde klimmen. Het hek had spitse punten en daar kwam hij ongelukkig op terecht. De man zou gewond zijn geraakt aan zijn borst en met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hij zou wel aanspreekbaar zijn.

