Saharastof vertrekt richting Duitsland, weer zonneschijn op komst

Het Saharastof dat de afgelopen dagen voor mooie zonsopkomsten- en ondergangen zorgde, hangt niet meer boven Brabant. Mensen konden donderdag nog wel een aandenken vinden, in de vorm van een dun laagje stof op de auto of op de daken. Een deel van het stof regende woensdagnacht uit de lucht, vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

De rood-gele lucht die het Saharastof met zich meebracht, zorgde voor veel mooie plaatjes. En die plaatjes zijn het enige dat er nog van over is. Weerman Van Bernebeek: “Het stof is nu richting Duitsland gewaaid."

De lichte bewolking die het met zich meebracht, verdwijnt daarmee ook: “Vooral in het westen zal het weer zonnig worden.”

Tóch weer mooi

Donderdagochtend was het op veel plekken nog bewolkt, hierdoor hadden we een iets minder uitbundige zonsopkomst dan de afgelopen dagen.

Volgens de weerman beginnen ook de komende dagen fotogeniek, met mooie zonsopkomsten. “Alleen zullen die niet te danken zijn aan het Saharastof”, zo sluit hij af.

