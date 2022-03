Vieze auto door Saharastof? 'Je kunt beter niet je ruitenwisser aanzetten'

1/2 Grote kans dat je auto vies is door neergedwarreld Saharastof (foto: Novum RegioFoto/ANP).

Is je auto smerig? Dat komt waarschijnlijk door de combinatie van Saharastof en neerslag. Afgelopen nacht heeft het geregend, waardoor het stof uit de lucht is gespoeld. Roosmarijn Knol van Weerplaza waarschuwt: gebruik niet je ruitenwissers om het stof van je autoruiten te krijgen.

“Op auto's komt een bruingele waas. Je kunt beter niet je ruitenwisser aanzetten, want dan verspreid je het stof helemaal over de autoruit. Je kan beter even een emmer water pakken en je auto met een washandje schoonmaken”, zegt Knol.

Het stof en de bewolking zorgen deze donderdagochtend voor een grauw begin van de dag. Een beetje zoals de woensdag eindigde dus. “Als het helder was geweest met alle stof dan hadden we een zonsondergang met mooie rode en oranje tinten gezien. Omdat er inmiddels veel meer stof in de lucht zit, zou dat nog mooier geweest zijn dan 's ochtends."

De bewolking verdwijnt in de loop van de ochtend. Vanuit het westen breekt de zon steeds beter door. Door de noordwestenwind is het 's middags frisser met een graad of twaalf.