Meest versplinterde gemeenteraad van Nederland: 39 zetels voor 16 partijen

In Den Bosch komen zestien partijen in de gemeenteraad.

Den Bosch krijgt een van de meest versplinterde gemeenteraden van Nederland. Bij de verkiezingen haalden zestien partijen de gemeenteraad. Van die zestien partijen zijn er zeven met één zetel. Een uitdaging bij de vergaderingen van de de komende vier jaar.

Er zijn drie gemeenten waar 16 partijen in de gemeenteraad komen: in Den Bosch verdelen zij samen 39 raadszetels.

in Maastricht ook 39 raadszetels,

in Almere 45 raadszetels. Adriana Hernandez won de enige zetel van 50PLUS. Zij wil niet spreken over versplintering: “Den Bosch is een politiek bewuste stad. Iedereen heeft er een mening. Er is dus ruimte voor veel partijen. Ik zie dat niet als iets negatiefs." Joep Gersjes won de enige zetel van VOOR Den Bosch. “Het betekent dat er veel diversiteit is bij de burger." "Volgens mij komt het door onvrede over de heersende macht. Die gaan dan op zoek op zoek naar iets anders”, zegt Sjef van Creij die in zijn eentje in de raad komt voor zijn partij gewoon ge-DREVEN.

"Het moet geen Poolse landdag worden."

Ook de PVV behaalde één zetel. Daarbij komen nu ook nieuwkomers VOLT en de Partij voor de Dieren. Politicus Paul van der Krabben ging met zijn partij Bosch Belang van drie naar één zetel. Zo komt het aantal eenpitters op zeven. Met al die partijen kan het vergaderen enorm lang gaan duren. Als je pech hebt tot diep in de nacht. “Nee, het moet geen Poolse landdag worden”, zegt Paul van der Krabben op. “Dit gaat het zeker niet korter maken”, zegt Mike van der Geld van D66, met zes zetels de grootste in de raad. “We moeten nu gaan kijken hoe we dat gaan organiseren.”

"Gelijkgestemden weten elkaar vaak wel te vinden.”

Overigens zijn ze zijn in Den Bosch wel wat gewend. De afgelopen periode waren het er veertien. “Vooraf zei iedereen ook al dat dat ondoenlijk was”, zegt Sjef van Creij. “Maar gaandeweg lost zich dat vanzelf wel op. Gelijkgestemden weten elkaar vaak wel te vinden.” Samenwerken zien de kleinste partijen als de oplossing om vergaderingen niet eindeloos te laten duren. “We zouden bijvoorbeeld wisselend een vertegenwoordiger van de oppositie naar voren kunnen sturen. Die kan dan het woord voeren namens meerdere partijen”, stelt Joep Gersjes voor.

“Ach, vergaderingen duren nu ook al heel lang.”