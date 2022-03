Teleurstelling bij lijsttrekker SP in Oss: 'Komt toch hard aan'

Jan Zoll in Oss

De SP is drie zetels kwijtgeraakt in de gemeenteraad van Oss. Daarmee is Oss niet langer meer een SP-bolwerk, want de partij is als grootste ingehaald door de lokale partij Voor De Gemeenschap (VDG). SP-lijsttrekker Jan Zoll is dan ook zeker teleurgesteld.

