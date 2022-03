Monsterzege voor VLP in Roosendaal: 'Ik heb nog steeds kippenvel'

Arwen van Gestel kan de enorme winst amper bevatten (foto: Erik Peeters)

Arwen van Gestel van de VLP in Roosendaal het nog steeds maar amper bevatten. Zijn partij ging van 6 naar 11 zetels in de gemeenteraad en boekte zo een monsterzege. Daarmee is de Vrije Liberale Partij bijna verdubbeld in grootte. “Ik heb nog steeds kippenvel”, zegt de lijsttrekker die donderdag overstelpt wordt met appjes en telefoontjes.

Lokale partijen domineren de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen en dat is in Roosendaal dus niet anders. “Samen met collega’s van de andere lokale partijen hebben we meer dan vijftig procent van de stemmen gehaald. Ik denk dat wij zichtbaar zijn geweest en ons werk goed hebben gedaan. Dat is door de kiezers beloond”, meent Van Gestel.

"Het is een grote verrassing."

De VLP had in aanloop naar de verkiezingen alleen van de eerste tien kandidaten een poster laten maken. Arwen: “Het is voor onze nummer 11, Jan Brouwers, daarom ook een grote verrassing.” Het lokale succes in Roosendaal gaat vooral ten koste van de VVD en het CDA die in de voorlopige uitslag elk één zetel inleveren. De ChristenUnie verdwijnt zelfs helemaal uit de raad en maakt plaats voor nieuwkomer Forum voor Democratie. PvdA en GroenLinks houden hun zetels.

"Lage opkomst is opgave voor de toekomst."