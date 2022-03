Jim en Kate halen 200 tassen vol speelgoed op voor Oekraïense kinderen

Jim (11) en Kate (9) trokken zich het leed van de oorlog en de ellende van de Oekrainse kinderen zo aan dat ze besloten om in actie te komen. De broer en zus uit Uden vroegen na carnaval aan hun juf of ze op school speelgoed mochten inzamelen. De school en de andere kinderen reageerden zo enthousiast dat er nu een klaslokaal vol speelgoed klaarligt voor gevluchte kinderen uit het oorlogsgebied.

In een klaslokaal van basisschool Aventurijn werken leerlingen van groep 3 vol overgave bezig om tassen te maken waar het speelgoed in gaat. Meer dan tweehonderd al. Ze worden beschilderd met de Oekraïense vlag en met teksten in de Oekraïense taal, zoals 'welkom'.

Veel kinderen hebben een Oekraïense vlag op hun hoofd geschilderd en een jongen heeft zelfs zijn haar geel met blauw geverfd.

Het lokaal ernaast lijkt nog het meest op een speelgoedwinkel, met bergen vol knuffels. Kinderen zijn druk in de weer om de tassen in te pakken.