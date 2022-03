PSV plaats zich na makkelijke avond in Kopenhagen voor kwartfinales

PSV heeft overtuigend de kwartfinales van de Conference League bereikt. In en tegen Kopenhagen wonnen de Eindhovenaren dankzij een uitblinkende Mario Götze met 0-4. Het is voor PSV de eerste Europese kwartfinale in elf jaar.

Vorige week, tijdens de heenwedstrijd, zag je na een paar minuten al dat PSV een lastige avond ging krijgen. Donderdagavond was het tegenovergestelde het geval. De Eindhovenaren begonnen scherp en waren heel dominant.

De voorsprong na tien minuten kwam dan ook niet uit de lucht vallen. Het was wéér Eran Zahavi die succesvol was voor PSV. De Israëlische spits is in bloedvorm en scoorde in de laatste vijf wedstrijden. Nu kreeg hij een prachtige pass van Mario Götze. Het schot van de spits leek daarna nog gekeerd te worden, maar de doelman liet de bal onder zich doorgaan.

Super Mario

Götze was dus al verantwoordelijk voor de assist bij de openingstreffer: na een kleine veertig minuten voetballen kwam hij zelf ook op het scorebord. Een paar minuten daarvoor had hij een onterechte gele kaart gekregen. Tot woede van de Duitser.

Die woede werd al snel omgezet in vreugde want hij was het eindstation van een vlot lopende aanval. De middenvelder kon een voorzet van Philipp Max in het open doel tikken.

Götze was niet alleen belangrijk bij de doelpunten: hij speelde ook een heel goede wedstrijd. De Duitser kwam constant vrij tussen de verdedigers en was altijd aanspeelbaar.

Doodschop

PSV leek rustig de wedstrijd uit te kunnen voetballen, omdat het kon bogen op een comfortabele 0-2 voorsprong en omdat FC Kopenhagen geen kans kreeg. Maar in de tweede helft werd het niet rustiger. De wedstrijd werd een ware schoppartij.

In de 65e minuut kreeg Cody Gakpo een doodschop te verwerken. Denis Vavro kwam er heel stevig in en had een rode kaart moeten krijgen. De scheidsrechter gaf hem slechts geel. De PSV-aanvaller kon niet verder en moest na een lange blessurebehandeling het veld verlaten. Een domper. Het is te hopen voor PSV dat de blessure meevalt.

Druk programma

Hoewel FC Kopenhagen iets meer aan aanvallen toekwam in de tweede helft kwam de voorsprong niet echt meer in gevaar. Tien minuten voor tijd besliste Zahavi de wedstrijd definitief door zijn tweede treffer van de avond te maken: 0-3. Het slotakkoord was voor Noni Madueke die er 0-4 van maakte.

Door de zege mag PSV zich gaan opmaken voor een druk programma. Er komen namelijk twee extra wedstrijden in de agenda. Op 7 en 14 april gaat het de kwartfinale van de Conference League spelen. Vooral de return is niet bepaald een gunstige datum. Drie dagen later speelt PSV de bekerfinale. Al met al schrijft de club historie met de kwartfinaleplek.

Natuurlijk is dit maar de Conference League en mag je dit verwachten van PSV, maar in het verleden hebben de Eindhovenaren vaker niet aan de verwachtingen voldaan. Nu wel en dus mogen de supporters uitkijken naar weer twee heerlijke Europese avondjes.

