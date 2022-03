Politie schiet verdachte (27) dood bij arrestatie in Waalwijk

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Politie schiet verdachte dood bij aanhouding in Waalwijk

Een 27-jarige man is donderdagavond in Waalwijk overleden nadat hij werd neergeschoten door de politie. Dat gebeurde toen een arrestatieteam van de politie de verdachte rond kwart over zeven wilde aanhouden bij het Larixplein.

De omgeving werd daarop afgezet. De arrestatie had te maken met 'een lopende drugszaak', aldus de politie. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Arrestatie

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van de schietpartij, maar konden niets meer voor de neergeschoten verdachte betekenen. Het onderzoek naar wat er is gebeurd, ligt bij de Rijksrecherche. De politie geeft daarom niet meer informatie.