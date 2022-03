Formule 1-team Haas in Brabantse outfit, maar met welk sponsorlogo?

De nieuwe auto van Haas, het logo van Tricorp op de mouwen (foto: Orange Pictures).

Tricorp, fabrikant van werkkleding in Rijen, maakte begin februari bekend dat het een meerjarige sponsordeal had gesloten met het Formule 1-team Uralkali Haas. Komende zondag is de eerste race van het nieuwe seizoen. De anderhalve maand die er tussen die twee momenten hebben gezeten waren hectisch voor het bedrijf, want het Amerikaanse team zette de Russische sponsor Uralkali aan de kant.

Fabian Eijkhout Geschreven door

"Ja, heel hectisch", zeggen Max van Domburg en Cas Bekkers van Tricorp bijna in koor. Het logo van het Russische bedrijf stond overal op, van de auto tot de kleding van de kok van het team. "Voor ons betekende dat het verzorgen van de teamkleding opnieuw moest. Een totale rebranding. Wij hebben er met man en macht voor gezorgd dat in Bahrein, bij het eerste raceweekend, iedereen in een tijdelijke teamkit loopt.” Tijdelijk, want afhankelijk van een mogelijke nieuwe sponsor moet de definitieve kleding nog gemaakt worden. Haas heeft over belangstelling niet te klagen, maar een akkoord met een vervanger van Uralkali is er nog niet. "We willen dat zo snel én goed mogelijk doen uiteraard, maar zijn daarin afhankelijk van het team. Zodra wij een go krijgen, staan we paraat om snel te handelen en snel uit te leveren. Maar we zijn afhankelijk van de potentiële sponsoren die er nog bij komen en of ze logoposities krijgen.”

Hectisch was het, maar tegelijkertijd weten Tricorp en Haas nu ook meteen wat ze aan elkaar hebben. "We moesten onszelf opnieuw uitvinden, laten zien hoe flexibel we zijn. Als partners groei je meer naar elkaar toe. Nu doe je nog een stapje extra voor elkaar. De reacties van het team waren heel positief, we kunnen op elkaar bouwen.” De teamkleding voor de monteurs tot aan de koks komt van Tricorp. Alleen de raceoverals van de coureurs en pitcrew worden ergens anders gemaakt. Maar alle kleding, ook dat wat te koop is voor fans, laat dus nog even op zich wachten. “We zijn er druk mee bezig. Dit was een ongebruikelijke start, maar uiteindelijk ook een mooie uitdaging. Dat maakt het ook wel weer leuk”, zegt Bekkers.

