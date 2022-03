112 nieuws: auto te water in Tilburg • traumaheli naar Reek

13.40

Een 26-jarige motorrijder uit Boxmeer reed vrijdagmorgen met meer dan 140 kilometer per uur over de Oplosweg waar je maximaal 80 kilometer per uur mag rijden. Niet lang daarvoor had de motorrijder ook nog meerdere bestuurders ingehaald over een doorgetrokken streep. De politie heeft het rijbewijs van een 26-jarige ingenomen.