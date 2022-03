Brabantsedag gaat verder met thema van 2020: schilderijen als inspiratie

Zo zag de Brabantsedag in 2018 eruit (foto: Karin Kamp).

De 63e Brabantsedag in Heeze, die zondag 28 augustus plaatsvindt, houdt het thema 'Met verve'. Dit thema was in 2020 al bedacht, maar de edities van 2020 en 2021 gingen door de coronapandemie niet door.

Volgens de organisatoren van de Brabantsedag waren de afgelopen twee jaar onwennig. Tenslotte vond de Brabantsedag de 62 keer daarvoor jaarlijks plaats. Volgens de organisatoren wordt het festijn in 2022 dubbel en dwars ingehaald. In de theaterparade komen gebeurtenissen uit het verleden tot leven, ieder jaar gekoppeld aan een ander thema en aan het hertogdom Brabant. De zestien wagenbouwersgroepen beelden die onderwerpen creatief uit. Het resultaat is een voorbijtrekkend totaaltheater.

"Onze wagenbouwers zijn klaar voor deze uitdaging."