Wagenbouwers Brabantsedag blij met crowdfunding: 'Dit is een godsgeschenk'

De Rooie Hoek won de Brabantsedag in 2017 (foto: Karin Kamp).

De crowdfunding om de Brabantsedag in Heeze na twee jaar corona weer op de rails te krijgen is 'een godsgeschenk'. Dat zegt Joost Haneveer van de vriendengroep Rooie Hoek in Heeze. "Elk steuntje in de rug wordt gewaardeerd."

Door de coronapandemie is het onzeker of lokale sponsors geld kunnen geven. Met een crowdfunding wil de stichting Vrienden Wagenbouwers geld inzamelen om de wagenbouwers van de Brabantsedag te helpen. De actie wordt gesteund zes burgemeesters die werkzaam zijn geweest in de gemeente Heeze-Leende. Onder hen is Jack Mikkers, de huidige burgemeester van Den Bosch. "Elk steuntje in de rug wordt gewaardeerd", zegt Joost Haneveer. Vanwege het coronavirus zagen de 120 vrienden van de Rooie Hoek elkaar twee jaar bijna niet. "Wij zijn heel blij om weer aan de slag te kunnen gaan en we zijn al bezig met het ontwerp. We hopen dat het enthousiasme weer even groot is als vroeger en dat wij in juni de wagen kunnen gaan bouwen."

"Vooral voor kleine groepen kan het de redding zijn."

De Rooie Hoek heeft financieel nog enigszins een buffer. "Je moet goed nadenken bij welke ondernemers en sponsoren je na twee jaar corona nog kan aankloppen voor geld", zegt Joost. "Dan kan zo'n crowdfunding net het verschil maken. Vooral voor kleine groepen kan het de redding zijn." De bouw van een wagen voor de Brabantsedag kost al gauw duizenden euro's. De inzamelingsactie zorgt voor meer zekerheid bij de wagenbouwers, zegt Joost. Ook vindt hij het fijn om te zien dat oud-Heezenaren de Brabantsedag nog altijd een warm hart toe dragen. De de publiciteit die het evenement nu al door de actie krijgt is ook mooi meegenomen, aldus Joost. "Nu maar hopen dat er augustus weer zo'n 40.000 mensen komen om van de optocht te genieten."

"We vinden het ongepast om aan te kloppen bij lokale ondernemers."