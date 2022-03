Mathieu van der Poel maakt zaterdag verrassende rentree in Milaan-Sanremo

Mathieu van der Poel (foto: Orange Pictures).

Mathieu van der Poel maakt volgens Belgische media zaterdag zijn rentree in Milaan-Sanremo. De Nederlandse wielrenner werd vrijdag gesignaleerd in een vliegtuig van Brussel naar Milaan. Zijn ploeg Alpecin-Fenix wil de deelname van Van der Poel aan Milaan-Sanremo niet bevestigen, maar zegt desgevraagd wel later op de dag 'iets te communiceren' over de kopman.

