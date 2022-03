Mathieu van der Poel doet mee aan Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel doet op 3 april mee aan de Ronde van Vlaanderen. Dat meldt de organisatie achter de voorjaarsklassieker. Van der Poel heeft dit jaar nog geen wegwedstrijd gereden nadat hij wegens rugklachten zijn veldritseizoen voortijdig had beëindigd.

Van der Poel heeft goede herinneringen aan de Ronde van Vlaanderen. De renner van Alpecin-Fenix won deze klassieker in 2020.

Hij besloot begin januari rust in te lassen en zijn wereldtitel veldrijden niet te verdedigen. Zijn rug, al sinds vorig jaar zomer een zwakke plek, zou op die manier kunnen genezen. "Hij zal zijn wegseizoen pas beginnen op het moment dat de blessure verleden tijd is én wanneer hij zich degelijk heeft kunnen voorbereiden", meldde de ploeg destijds.

Laatste wegwedstrijd in oktober

Van der Poel onderging in die periode nog een kleine operatie aan zijn knie, die beschadigd was bij een val tijdens een veldrittraining. Daarna hervatte hij voorzichtig de training: eerst thuis en momenteel in Spanje waar hij al weer lange tochten maakt. Van der Poel reed op 3 oktober zijn laatste wegwedstrijd. Dat was Parijs-Roubaix waarin hij derde werd achter de Italiaanse winnaar Sonny Colbrelli. Zijn laatste overwinning dateert van 12 september: de Antwerp Port Epic.

In de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen zou VDP van plan zijn om op 22 maart van start te gaan in de meerdaagse wedstrijd Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Daarna wordt rekening gehouden met zijn aanwezigheid tijdens Dwars door Vlaanderen op 30 maart.