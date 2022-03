D66-kopstuk Alexander Pechtold gaat coalitie vormen in Den Bosch

D66-kopstuk Alexander Pechtold is aangesteld als informateur in Den Bosch. Hij gaat proberen een nieuwe coalitie en college van burgemeester en wethouders te vormen.

Pechtold is gevraagd door de Bossche D66-lijsttrekker Mike van der Geld. D66 kwam woensdag met 6 zetels als grootste uit de voorlopige einduitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom neemt deze partij het initiatief om een nieuwe coalitie in Den Bosch te vormen.

Verkennende gesprekken

Zodra de verkiezingsuitslag definitief is vastgesteld, begint Pechtold met verkennende gesprekken. Hij gaat onderzoeken hoe een meerderheidscollege samengesteld kan worden.

Pechtold was van 2006 tot 2018 fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Eerder was hij onder meer minister in het kabinet-Balkenende II en burgemeester van Wageningen.

Flinke klus

Pechtold wacht een flinke klus, want de Bossche gemeenteraad is na de verkiezingen van woensdag een van de meest versplinterde van Nederland. Bij de verkiezingen behaalden liefst zestien partijen een of meer zetels in de gemeenteraad. Van die zestien partijen zijn er zeven met één zetel.

