Ouders én scholen met handen in het haar na sluiten kinderopvang

Moeders Margot en Carolien hebben geen flauw idee hoe ze opvang voor hun kinderen moeten regelen, nu opvangorganisatie NummerEen in de Kempen vanwege personeelstekort locaties dicht moet gooien. Ook scholen zitten met de handen in het haar, want zij hebben de plicht te zorgen voor een bso in het gebouw. Maar hoe? "Dit is niet opgelost op korte termijn."

Ouders met kinderen bij NummerEen Kinderopvang in de Kempen werden dinsdagavond onaangenaam verrast. Vanwege een drastisch tekort aan personeel sluit NummerEen per 9 mei een aantal locaties en groepen in De Kempen en Veldhoven. Een van die locaties is de buitenschoolse opvang bij Basisschool De Meerhoef in Veldhoven.

Als noodgreep heeft ze alle opvanglocaties in de regio benaderd, maar een snelle oplossing is niet in zicht. “Overal zijn de wachtlijsten lang. En het probleem speelt bij meer locaties van NummerEen, dus de druk op bestaande kinderopvangorganisaties in de regio wordt alleen maar groter.”

Het gezin koos bewust voor kinderopvang, om niet afhankelijk te zijn van vrienden of ouders. “We dachten het goed geregeld te hebben. De afgelopen tijd zijn er wel signalen geweest, groepen werden samengevoegd vanwege het personeelstekort. Maar dat het zo zou escaleren, zagen we niet aankomen.”

Waar vindt ze drie dagen opvang voor haar kinderen? Margot is gezegend met een redelijk flexibele baan en een werkgever die mee wil denken. “Ik kan thuis werken en mijn man ook. Maar dat is verre van ideaal is. Ik kan best wat mails versturen met twee kleine kinderen in huis. Maar een online vergadering, dat is een ander verhaal.”

Carolien Michiels uit Netersel werkt als lerares op een basisschool. Haar kinderen (ook 5 en 7) kunnen straks ook niet meer terecht bij de bso, maar dan die bij de Lambertusschool in Netersel. "Het is de enige opvang in het dorp, een alternatief is er niet. We hebben nog geen oplossing."

Flexibel werken zit er niet in voor haar. Ze baalt ervan, maar ziet dat er sprake is van overmacht voor NummerEen. Ze is dan ook niet boos.

Directeur Rudolf Buur van de Lambertusschool zegt verrast te zijn door de sluiting en wordt er niet vrolijk van. "We zijn ervan geschrokken." Scholen moeten volgens de wet zorgen voor kinderopvang binnen de school, als ouders daarom vragen. "We gaan alle moeite doen om iets te regelen, maar we maken eerst pas op de plaats. Dit is niet opgelost op korte termijn.”