Positief verraste Kevin Hofland heeft simpele opdracht voor Willem II

Kevin Hofland in zijn eerste dagen als trainer van Willem II (foto: Orange Pictures).

Met een bijna compleet fitte groep werkt Kevin Hofland als nieuwe trainer van Willem II toe naar de wedstrijd tegen AZ. Zondagavond is de ploeg uit Alkmaar de tegenstander van de Tilburgse club. Hofland maakt het niet moeilijker dan het is, hij weet wat hij wil zien van zijn spelers.

Fabian Eijkhout Geschreven door

"Het is heel simpel. Het gaat erom dat je de strijd aangaat, welke tegenstander het ook is. En je moet vanuit je eigen kwaliteiten gaan voetballen", zegt Hofland. "Het maakt niet hoe je speelt, als je geen inzet, passie en strijd hebt win je geen wedstrijden. Dan kun je met zes spitsen gaan spelen, maar als je niet werkt voor elkaar wordt het lastig.” De strijd aangaan, dat lijkt - zeker in de situatie waar Willem II nu in zit - een vanzelfsprekendheid. Toch ziet het er lang niet altijd uit alsof iedereen honderd procent geeft. "Iedereen doet het wel, op zijn manier. Ik kijk veel voetbal. Ook toen ik geen trainer was. En ik ga ook naar mijn kinderen kijken. Dan zie je een wedstrijd en denk ik: jongen, waarom heb je geen inzet? Maar voor die speler is dat wel inzet. Neem Luigi Bruins. Een geweldige voetballer, maar voor het publiek oogde hij heel lamlendig. Hij zette zich altijd honderd procent in, maar het was geen jongen die de strijd zichtbaar aanging en tackles in ging zetten.”

Kijkend naar de eerste trainingen heeft Hofland over de inzet van zijn spelers in ieder geval niets te klagen. "Op mij maken ze allemaal een gretige indruk. Dat is ook hoe het hoort te zijn. Vaak als er een nieuwe trainer komt hebben spelers het gevoel dat er nieuwe kansen ontstaan. Maar na drie trainingen ben ik goed en positief verrast.” Hofland voerde al veel gesprekken in zijn eerste dagen als Willem II-trainer. Het woord vertrouwen viel geen enkele keer. Na zo'n slechte reeks zou een gebrek aan vertrouwen niet gek zijn, de nieuwe oefenmeester wil daar echter niets van weten. "Het zijn mensen en mensen maken fouten. Maar op het moment dat je een fout maakt en dan je koppie laat hangen, gaat je zelfvertrouwen ook omlaag. Je moet het omdraaien. Als je een fout maakt en je geeft daarna wat gas en verovert de bal, geeft dat een boost.” Zo is het ook met kansen. In de laatste negen wedstrijden wist Willem II maar in één wedstrijd te scoren. "Een kans missen kan gebeuren hè! De tegenstander heeft een keeper in het doel staan. Het is heel belangrijk om er bij de volgende kans weer met volle overtuiging voor te gaan. We proberen het allemaal te analyseren, maar je hebt ook gewoon met tegenstanders te maken."

"Soms valt de bal een keer goed en zie je een speler opbloeien. En dan zegt iedereen: de trainer heeft het goed gedaan. Maar misschien heb je als trainer helemaal niets gedaan. De spelers moeten zelf het gevoel en de overtuiging hebben, ze spelen hier omdat ze bepaalde kwaliteiten hebben. En dat hebben ze ook al laten zien. Het is aan ons om ze een schop onder de kont te geven of juist een arm over de schouder heen te leggen, wij als staf moeten zorgen dat we ze het juiste gevoel geven", sluit Hofland af.