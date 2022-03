112-nieuws: gewonde bij steekpartij in Waalwijk • bestelbus in vlammen op

03.01

Een automobilist is vrijdagnacht gecrasht met zijn auto op de A2 bij Leende. Dit gebeurde rond kwart over een. De bestuurder reed in zuidelijke richting toen hij bij Leende de middengeleider raakte. Vervolgens begon de auto te tollen en uiteindelijk kwam die net de neus in tegengestelde richting tot stilstand. Toen agenten onderzoek deden, ontdekten ze drugsgerelateerde spullen in de auto en op een naastgelegen ventweg. De man is voor nader onderzoek naar het politiebureau gebracht.

