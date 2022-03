Cafépersoneel geschokt na steekpartij: 'Nemen de tijd om dit te verwerken'

Het terras van café Bottles in Rosmalen werd na de dood van de man afgesloten voor onderzoek (foto: Bart Meesters).

Het personeel van grand café Bottles aan De Driesprong in Rosmalen reageert diep geschokt op de dood van een 22-man op het terras van dit café zaterdagavond. De man was vlak daarvoor neergestoken na een ruzie ergens anders in het centrum.

Het slachtoffer vluchtte na de steekpartij naar Bottles. Daar ontfermde het horecapersoneel zich over de man, maar desondanks bezweek hij daar aan zijn verwondingen. 'We gaan de tijd nemen om dit te verwerken'

"Wat ons deze avond is overkomen, wil niemand meemaken", verzucht een woordvoerder van het café. "We gaan de tijd nemen om dit te verwerken." Het café blijft daarom zondag gesloten. 'Niet te bevatten'

Op sociale media krijgt het team van Bottles diverse steunbetuigingen. "Heftig, niet normaal", reageert Miranda. "Sterkte voor allemaal!" Berri spreekt van gruwelijk geweld en Harm heeft het over een 'zieke wereld'. Mariska vreesde al het ergste. "Ik hoorde al sirenes en een helikopter." Birgit zag om halfvijf 's nachts hoe de kussentjes en bloemetjes bij Bottles werden opgeruimd na deze bizarre avond. "Niet te bevatten hoe een zaterdagavond zo kan aflopen..." Tieners verdacht

In verband met de steekpartij zijn twee tieners aangehouden als verdachten. Het gaat om meiden van 16 en 17 jaar jaar oud. Het onderzoek zal nog geruime tijd in beslag nemen, laat de politie weten. LEES OOK: Dode (22) bij steekpartij op terras Rosmalen, meisjes van 16 en 17 opgepakt

Wachten op privacy instellingen...

De politie onderzoekt wat er aan de steekpartij in Rosmalen vooraf ging (foto: Bart Meesters).