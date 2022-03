GroenLinks wil in Eindhoven het gesprek aan met nieuwkomers Volt en PvdD

Lijsttrekker Rik Thijs van GroenLinks in Eindhoven wil na de klinkende overwinning die zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen boekte, zeker het gesprek aan met twee andere winnaars: nieuwkomers Volt en Partij voor de Dieren (PvdD). Twee partijen die net als GroenLinks volgens Thijs een klimaatverhaal hebben. "Dat zegt inhoudelijk iets over waarvoor Eindhoven gekozen heeft", geeft hij aan in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant.

De voorman van GroenLinks, na de verkiezingen met negen zetels de grootste partij in Eindhoven, denkt dat de formatie in zijn stad nog best ingewikkeld kan worden. Dit omdat er na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag heel veel mogelijkheden zijn. "Het wordt een ingewikkelde puzzel die we niet in een week gelegd hebben, ben ik bang."

De verkiezingsuitslag biedt GroenLinks qua coalitie de mogelijkheid helemaal over links te gaan, zonder VVD en CDA. Of hij dat een aantrekkelijke optie vindt? De GroenLinks-voorman laat zich zondag niet uit zijn tent lokken. "Alles ligt open", zegt hij. "We hebben de afgelopen jaren ook heel goed samengewerkt met de VVD en het CDA."

Thijs geeft aan eerst donderdag af te willen wachten. Dan komen alle partijen bij elkaar om de uitslag van de verkiezingen te bespreken tijdens een zogenoemde duidingsavond. Daarna wil hij 'snel stappen zetten'.

Bekijk hier heel het gesprek met lijsttrekker Rik Thijs van GroenLinks in Eindhoven: