Tim werd doodgeschoten door politie, moeder zamelt geld in voor uitvaart

Foto: SQ Vision Mediaprodukties.

De moeder van de donderdagavond in Waalwijk doodgeschoten man zamelt geld in om zijn uitvaart te kunnen betalen. De 27-jarige Tim van den Boor uit Dordrecht kwam om het leven nadat de politie hem doodschoot bij zijn arrestatie. Hij was verdachte in een lopende drugszaak.