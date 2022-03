Dit is waarom alle 8986 stemmen in Loon op Zand herteld worden

De gemeente Loon op Zand hertelt maandagochtend alle 8986 stemmen die vorige week zijn uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen. De partijen Pro3 en VVD vroegen daarom, omdat de verschillen tussen sommige partijen wel heel klein zijn. "Om politieke gemoedsrust te bieden, is ermee ingestemd", laat de gemeente weten.

Uit de eerste telling van de gemeente bleek dat er tussen sommige partijen hele kleine verschillen zijn. Zo spant het erom bij de restzetel. Restzetels worden verdeeld over partijen aan de hand van een berekening met het aantal uitgebrachte stemmen en het aantal zetels. Deze zou volgens de eerste telling voor het CDA zijn, maar het scheelde maar heel weinig of deze zou voor Pro3 of de VVD zijn.