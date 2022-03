Dré (84) mag als alleroudste raadslid zijn auto voor het stadhuis parkeren

Dré Rennenberg is sinds maandag met zijn 84 jaar het oudste raadslid van Nederland. Met zijn partij Ouderen Appèl won hij vorige week drie zetels in Eindhoven. Die stad had een burgemeester die over de busbaan reed, maar heeft ook een raadslid dat op het Stadhuisplein parkeert, voor de deur van het stadhuis. "Dat mag ik. Even een paar uurtjes", licht hij toe.

Het was nog even spannend of hij echt het oudste raadslid zou worden. Hij had nog één concurrent: Wil van Soest (85) van de Partij van de Ouderen in Amsterdam. Maar zij kreeg te weinig stemmen tijdens de verkiezingen en keert niet terug in de raad.

Privileges als je wat ouder bent? "Het is een beetje respect voor het ouderdom", legt hij uit. Strak in het pak, zoals altijd, betreedt hij langzaam de trappen van het stadhuis voor de definitieve uitslag van de verkiezingen. Met wandelstok tegenwoordig, want de jaren beginnen te tellen voor de oudste lokale politicus van ons land. "Hier liep ik tien jaar geleden als een jonge god tegenop", zegt hij met een lach.

Dré Rennenberg is inmiddels een veteraan in de Eindhovense politiek. Hij begon in 1993 als wethouder, om een paar jaar later als fractievoorzitter het Ouderen Appèl te leiden. In die tijd is er volgens hem veel veranderd. "De sfeer is totaal anders geworden. Vroeger wensten we elkaar van alles toe tijdens de raadsvergadering en dronken we daarna samen een borreltje. Nu lijkt het soms wel: ikke, ikke en de rest kan stikken."

Wekelijks is hij nog 40 tot 50 uur bezig met het raadswerk. "Het kupke is nog goed en dat moet ook goed blijven, wil je dit werk kunnen blijven doen." Hij vindt het mooi dat hij nu de titel oudste raadslid van Nederland mag dragen. "Dat ik op mijn leeftijd nog iets kan betekenen voor de maatschappij. Dat is altijd mijn insteek geweest en dat blijf ik doen zolang het kan."