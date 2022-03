Steekpartij Ajax- en Feyenoordfans: nog één slachtoffer in het ziekenhuis

Foto: Bart Meesters/SQ Vision.

De verdachte van de steekpartij in de Burger King in Den Bosch is een 37-jarige Bosschenaar. Hij zit nog vast en wordt maandag verhoord. Een van de vier slachtoffers ligt maandag nog in het ziekenhuis. Omdat veel mensen de steekpartij zondagavond hebben gezien, doet de politie een oproep om informatie en camerabeelden te delen.

Zondagavond ontstond in de Burger King op het stationsplein rond half acht onenigheid over voetbal. Dit leidde uiteindelijk tot een ruzie, waarbij drie mannen uit Maasdriel (27 en 28 jaar) gewond raakte. Een 16-jarige jongen uit Uden wilde te hulp schieten en raakte hierbij ook gewond. De politie hield de verdachte aan op het stationsplein. Hulpdiensten waren massaal aanwezig. Alle vier de slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen konden al snel daarna weer naar huis, de laatste ligt nog in het ziekenhuis. "Met een aantal van de slachtoffers zullen we op een later moment nog uitgebreid in gesprek gaan", meldt de politie. Beelden gezocht

De politie is nog volop bezig met onderzoek. Zo is er al een uitgebreid sporenonderzoek gedaan en is er kort gesproken met de slachtoffers. Veel mensen hebben de steekpartij gezien. Mogelijk zijn er ook mensen die dit hebben gefilmd. De politie vraagt om deze beelden met haar te delen. Beelden van vlak na de steekpartij: