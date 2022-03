Loiza werd als jongetje geboren en vertelt over haar leven als transgender

Loiza Lamers bij de Musical Awards 2019 (foto: ANP/Mario Nap). Vader van Storm, Jaap van den Hurk, bij KRAAK. Eveline van den Boom bij 'hij is een zij' (foto: vliegles.nl) Lisa van Ginneken komt op een turbulent moment in de Tweede Kamer Volgende Vorige 1/4 Loiza Lamers bij de Musical Awards 2019 (foto: ANP/Mario Nap).

Loiza Lamers (27) is wie ze wil zijn, doet wat ze wil doen en dat straalt ze ook uit. Ze maakt er geen geheim van dat ze als jongetje werd geboren. Nu ze bekend is geworden als model, schrijfster en presentatrice is ze voor veel mensen een inspirerend rolmodel, hoewel ze zichzelf niet zo ziet. “Dat is wat anderen zien. Maar als ik dat voor mensen mag zijn, is dat heel mooi", zei ze eerder daarover. Donderdag vertelt ze tijdens de eerste editie van Masterclass van Fontys en Omroep Brabant over haar leven als transgender.

Rik Claessen Geschreven door

Rolmodellen kunnen een grote rol spelen, zeker wanneer mensen met zichzelf worstelen. Dat vindt ook Jaap van den Hurk. Hij is de vader van de 14-jarige Storm uit Oosterhout. Toen Storm 9 was, deed ze mee aan het programma ‘Hij is een Zij’.

Vader Jaap: “Met de behandeling van Storm gaat het goed. We zijn weer een aantal stappen verder. We mogen heel tevreden zijn.” "Rolmodellen zijn belangrijk, maar dan moeten ze wel realistisch zijn”, meent Jaap. Hij vindt Loiza een realistisch rolmodel. Daarmee bedoelt hij: “Zoals Loiza zich profileert, zie je dat ze snapt dat ze niet 100 procent geaccepteerd is."

"Vooroordelen gaan ten koste van de mensen die niet aan de normen voldoen.”

Een ander rolmodel is D66 kamerlid Lisa van Ginneken. De geboren Oosterhoutse is de eerste openlijke transgender in de Tweede Kamer: "Het is nodig omdat we zien dat er helaas in onze maatschappij nog discriminatie voorkomt tegen mensen die anders zijn dan de norm. Op de werkvloer, in ons sociale leven maar bijvoorbeeld ook in de politiek.”

Volgens Van Ginneken is mensen bewust maken belangrijk: “Om mensen uit te dagen om die stille vooroordelen te ontdekken en te doorbreken. Die vooroordelen gaan nu ten koste van de mensen die niet aan die normen voldoen.”

"Je stuit vaak op onbegrip"

Eveline van den Boom uit Uden is afgestudeerde bedrijfseconoom en heeft haar eigen vliegschool. Ook zij heeft meegedaan aan ‘Hij is een Zij’, waar haar volledige transitie werd gevolgd.

Ook Eveline vindt rolmodellen belangrijk: “Mensen moeten zich met iemand kunnen identificeren. Je stuit vaak op onbegrip. Vaak zie je dat mensen niet begrepen worden door hun omgeving.”

"Ervaringen zijn voor iedereen verschillend"