Man wordt neergestoken na een rondje op de wielrenfiets

Een flatbewoner in Eindhoven werd in oktober neergestoken en overleefde dat op het nippertje.

Een man uit Eindhoven is zaterdag 9 oktober aan de dood ontsnapt nadat hij werd neergestoken in zijn flat aan de Boschdijk. Het slachtoffer was net terug van een tochtje op de wielrenfiets. Op de galerij van de flat maakte hij een opmerking over het asociale gedrag van een ander en dat liep bijna fataal af.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Het slachtoffer stond net zijn wielrenschoenen om te ruilen voor een paar slippers, toen iemand uit de lift stapte en via de achterzijde de flat wilde verlaten. De deur bleek zodanig te klemmen dat de bezoeker met flinke kracht hem open wilde beuken. Toen de bewoner daar wat van zei, was er aanvankelijk niet veel aan de hand. Het bleef bij een vervelende woordenwisseling. De bezoeker verdween uit beeld en de Eindhovenaar ging verder met het opruimen van zijn fiets en spullen.

Wachten op privacy instellingen...