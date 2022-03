Youri staat als Captain America voor de klas: 'Het pakje zit wel wat strak'

Docent Youri Lavrijsen gaat deze week twee dagen strak in het pak als Captain America door het leven op het Norbertus Gertrudis Lyceum in Roosendaal. Met zijn superheldenoutfit haalt hij geld op om Oekraïners te steunen die in een oorlog zijn beland met Rusland.

Met zijn blauw-wit-rode pakje legt Youri haast eenzelfde moed aan de dag als Captain America zelf. Deze iconische superheld uit de stripserie van Marvel Comics staat bekend om zijn strijd tegen het grote kwaad en inzet voor rechtvaardigheid. Nou, laat dat ook maar aan de docent van het lyceum over. Uitgerust met een kenmerkend schildje heeft Youri al 350 euro binnengehaald voor Giro 555 voor Oekraïne.

"Het bedrag dat de leerlingen geven, is voor mij het dubbele waard."

"Aanvankelijk was het streefbedrag 250 euro voor een dagje als Captain America. Het liep veel harder dan verwacht. Toen heb ik aangeboden om er twee dagen van te maken als we 350 euro zouden aantikken. Dat was snel beklonken", lacht Youri. Voor hem betekent dat bedrag meer dan droge cijfers. "Voor de leerlingen die geld geven is twee, drie euro al superveel geld. Dat ze iets doneren aan Giro 555 in plaats van met dat geld een snack te kopen, maakt het voor mij het dubbele waard."

"Maar goed dat ik niet van die spierbundels heb."