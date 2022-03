Alleenstaande heeft ruim 30.000 euro spaargeld nodig voor koop eerste huis

Alleenstaande starters met een modaal inkomen hebben in Brabant gemiddeld 32.664 euro eigen inleg nodig om een eerste huis te kopen van 60 vierkante meter. Dat blijkt uit de Eigengeldkaart van vergelijkingssite Independer.

Binnen onze provincie bestaan echter grote verschillen op de woningmarkt. Zo moet een alleenstaande starter in Den Bosch, behalve het maximale hypotheekbedrag, ruim 86.129 euro eigen inleg ophoesten om een koopwoning van 60 vierkante meter te bemachtigen.

Daarmee is een huizenkoper in de provinciale hoofdstad het duurste uit. Gevolgd door Breda waar 84.915 euro eigen geld nodig is. Ook in Vught (75.577 euro), Eindhoven (69.476 euro) en Best (66.397 euro) hebben vrijgezellen een flinke zak geld nodig.

Onmogelijke opgave

Het modale jaarinkomen van een alleenstaande bedraagt momenteel 38.000 euro. Om tienduizenden euro's extra bijeen te sparen voor een huis, is dus een een moeizame, zo niet onmogelijke opgave.

Toch hebben 'vrijgezelle modale starters' het in onze provincie beter dan de rest van Nederland, meent Independer. Landelijk is namelijk een gemiddelde eigen inleg nodig van 38.000 euro voor een vergelijkbaar huis. Dit bedrag staat los van het maximale hypotheekbedrag én overbieden.

Bij kopers boven de 35 jaar zal nóg meer eigen inleg nodig zijn: zij hebben namelijk geen vrijstelling van de overdrachtsbelasting.

Overbieden

Volgens een deskundige van Independer is overbieden haast vanzelfsprekend op de krappe woningmarkt. Dat extra bedrag valt meestal niet op te nemen binnen het hypotheekbedrag dus moet het uit eigen zak komen.

"Vreemd genoeg moet je nu in je tienerjaren al gaan sparen voor je eigen huis later”, aldus hypotheekexpert Marga Lankreijer van de vergelijkingssite.

Sint Anthonis 'voordeligst'

Het kopen van een woning lijkt steeds meer weggelegd voor alleenstaanden met een welgestelde familie. Maar ook zonder zijn er toch nog kansen op een huis. Daarvoor moet je dan wel verhuizen naar een gemeente als Sint Anthonis. Daar maak je als alleenstaande starter met een modaal salaris al kans op een eerste woning als je 4250 euro bij elkaar hebt gespaard.

Ook in Woensdrecht (4408 euro), Landerd (4456 euro) en Helmond (4457 euro) hebben starters minder eigen inleg nodig voor een woning van 60 vierkante meter.

