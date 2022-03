Hertelling stemmen leidt niet tot verschuiving raadszetels in Loon op Zand

Het opnieuw tellen van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezing in Loon op Zand heeft geen andere uitslag opgeleverd. Dat meldt de gemeente maandagavond nadat de VVD en de lokale partij Pro3 de burgemeester maandagochtend om een hertelling hadden gevraagd. Beide partijen hadden maar enkele stemmen nodig om een extra zetel te bemachtigen en wilden die graag met het hertellen binnenslepen.

De VVD kwam zes stemmen tekort en Pro3 miste tien stemmen. Maar burgemeester Hanne van Aart moest beide partijen maandagavond teleurstellen. "Er blijkt goed werk te zijn geleverd.” Ze benadrukt dat een klein stemmenverschil tussen partijen geen reden is om opnieuw te tellen.

Vriendelijk verzoek

“Pro3 en VVD maakten geen formeel bezwaar. Ze deden een vriendelijk verzoek of we er nog eens naar wilden kijken”, aldus de burgemeester. Daarop nam ze contact op met de lijsttrekkers.

“Ze vonden dat het beter zou zijn opnieuw te tellen dan om de kleinste kans op onzekerheid over eventuele onvolkomenheden te laten voortbestaan. Dat zegt volgens mij iets over de prettige verhoudingen binnen de raad in Loon op Zand.”

'Alles blijft zoals het was'

De eerste telling bleek vrijwel foutloos. “Als je 8986 biljetten opnieuw telt, krijg je altijd te maken met verwaarloosbare verschillen in uitkomst”, zegt Van Aart. “Dat zie je ook hier. De verschillen zijn zo klein dat ze de uitslag en de zetelverdeling niet beïnvloeden. Alles blijft zoals het was.”

