112-nieuws: Gewonden na botsing fieters • kind overleden na aanrijding

05.30

In een weiland in Oirschot is maandagavond rond halfzeven een dode man gevonden. De man was 68 jaar en kwam daar om zijn paarden te verzorgen. De politie meldde rond negen uur dat er sprake is van verdachte omstandigheden. De dode man werd in het weiland aan de Broekstraat gevonden door een bekende van hem. Op vragen over de verdachte omstandigheden waaronder de man is gevonden, gaat de politie maandagavond niet in.